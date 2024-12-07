Tarçın'ın Sadık Bekleyişi

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Tarçın'ın cami nöbeti

Golden ile kangal kırması Tarçın camiye giden sahibine korumalık yapıyor

Sahibi ile birlikte günde 5 defa camiye gelen tarçın namaz bitimine kadar kapının önünde sahibini bekliyor

BURSA - Bursa'da Tarçın isimli köpek, 5 vakit camiye giden sahibini hiç yanlız bırakmıyor. Her vakit namazda sahibini camiye kadar getiren akıllı köpek namaz bitimine kadar cami önünde nöbet tutuyor.

Cami cemaatinin maskotu haline gelen akıllı köpek caminin kapısı açık olsa bile ayağını içeriye atmadan kapıda sahibinin gelmesini bekliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Raca Camiinin cemaati aynı camiye gelen Murat Bayrak'tan çok Tarçın isimli köpeğini tanıyor. Golden red riever ile kangal kırması 6 yaşındaki Tarçın, aldığı eğitim sayesinde bir çok kişinin ilgi odağı oluyor. Hergün camiye gelen sahibi Murat Bayrak'ı hiç bir vakitte yanlız göndermeyen tarşın Bayrak'ı caminin kapısına kadar getirip namaz bitene kadar kapı önünde bekliyor. Camiye gelenlerin sık sık seslendiği akıllı köpek sahibi gelene kadar kimseyle ilgilenmiyor. Namaz bitimi onlarca kişi arasıdan sahibini hiç zorlanmadan bulan Tarçın Murat Bayrak'a sevgi gösterisinde bulunup evinin yolunu tutuyor.

6 yıl önce düyaya gelen köpeğini insanlara ve çevresindeki hayvanlara saygılı olarak eğitip bu şekilde büyüttüğünü anlatan Murat Bayrak,"Tarçın bizimailemizin bir ferdi. Biz bir yere gittiğimizde oda mutlaka bizimle gelir ancak içeriye asla girmez bizi kapıda bekler" dedi.