Tatilcilerin Dönüşüyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

Tatilcilerin Dönüşüyle Trafik Yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilcilerin erken dönüşü nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

31.03.2025 22:54
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İstanbul'a dönüş: Tekirdağ'da trafik yoğunluğu

Bayram tatilinden erken dönen tatilciler yolda yoğunluk oluşturdu

TEKİRDAĞ - Tatilcilerin erken dönüşü nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, emniyet ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Tatilcilerin erken dönüşe geçmesi nedeniyle Tekirdağ'ın Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik bölgelerinde araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafik dururken, araç kuyrukları kilometrelerce uzuyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Jandarma Trafik Şube ekipleri, sorumluluk bölgelerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, trafik akışını sağlamak ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarmak amacıyla çeşitli noktalarda önlemler aldı.

Yetkililer, sürücülere hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve özellikle ışıklı kavşaklarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İHA

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