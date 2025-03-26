Tekirdağ'da 11 Bin Kişilik Dev İftar Programı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 11 Bin Kişilik Dev İftar Programı

Tekirdağ\'da 11 Bin Kişilik Dev İftar Programı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen dev iftar programına yaklaşık 11 bin kişi katıldı. Vatandaşlar, açık havada kurulan sofralarda Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı.

26.03.2025 22:29
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Tekirdağ'da sahilde 11 bin kişilik dev iftar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanda yaklaşık 11 bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil alanda organize edilen iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Açık havada kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, iftar saatiyle birlikte oruçlarını açarak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı. Marmara Denizi'ne karşı kurulan iftar sofralarında yoğun katılım dikkat çekerken, iftar programı boyunca çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 11 bin kişilik iftar sofraları drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da 11 Bin Kişilik Dev İftar Programı - Son Dakika

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