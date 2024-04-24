Tekirdağ'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü sebebiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Tekirdağ'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla başlayan etkinliklerde çelenk sunma töreni düzenlendi. Ardından amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere ödüller verildi ve balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin halk oyunları sergilendi. Programın ardından sahil dolgu alanında açılan stantlar ve etkinlik alanları ziyaret edilerek bayram coşkusu yaşandı.

24.04.2024 00:38
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Tekirdağ'da 23 Nisan coşkusu

TEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü sebebiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla burada sona eren etkinlikler, sahil dolgu alanda bulunan amfi tiyatroda devam etti.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi'nde bulunan amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikler de günün anlam önemine dair konuşmalar yapılırken düzenlenen şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve milli mücadele yıllarında yaşanan zorlukları anlatan tiyatro ve gösterileri ile izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

Programda balkan ülkelerinden gelen öğrenciler geldikleri ülkeleri halk oyunlarını sergiledi. Türkiye'nin farklı yörelerindeki halk oyunlarının sergilendiği programda, miniklerin gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Öğrenciler ve vatandaşlar kutlama programının ardından sahil dolgu alanında açılan stantları ve etkinlik alanlarını ziyaret ederek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kaynak: İHA

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