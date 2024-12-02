Togg T10X ile Taksimetre Sorunu Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Togg T10X ile Taksimetre Sorunu Çözüldü

Geniş Video İzle

Bolu'da taksimetre sorununu Kocaeli'de çözen Ahmet Üremiş, Togg T10X ile hizmet vermeye başladı.

02.12.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Togg'un taksimetre sorunu çözüldü

BOLU - Bolu'da taksimetre bağlatamadığı için Togg T10X modelini ticari taksi yapmak için gitmedik usta bırakmayan Ahmet Üremiş, çareyi Kocaeli'de buldu. Üremiş, taksimetrenin bağlanmasıyla hizmet vermeye başladı.

Bolu'da 30 senedir taksi şoförlüğü yapan 58 yaşındaki Ahmet Üremiş, yerli üretim Togg T10X model aracı taksi yapmak istedi. Üremiş, aracını sarı renge boyatarak, taksi plakasını aldı. Büyük bir hevesle işe koyulan Üremiş, Togg marka aracına aylardır taksimetre bağlatamayınca hayal kırıklığı yaşadı. Sorununun çözümü için Togg'a ve farklı kurumlara başvuran Üremiş'in sorunu Kocaeli'de çözüldü. Togg aracına taksimetre bağlatan Üremiş, Bolu'da hizmet vermeye başladı.

Aracın hızıyla taksimetrenin uyumlu olduğunu söyleyen Ahmet Üremiş, "Aracımız 3G ile hız alıyor. Taksimetre, kilometreyi tam olarak gösteriyor ve lastikle taksimetre arasındaki mesafe de birebir uyuyor. Yani, aracın hızıyla taksimetrenin hızı aynı şekilde ilerliyor" dedi.

Bolu'da çözemedikleri sorunu Kocaeli'nin İzmit ilçesine hallettiklerini belirten Üremiş, "Bolu'da çözemedik bu sorunu ancak İzmit'te Adem Usta, Yaşar Hoca ve Sarp Bey bizim sorunumuzu çözdü. Yoksa Togg'dan hala bir mesaj gelmedi ve bilgi almadık. Yaşar Hoca sağ olsun, bizim işimizi halletti. Taksimetremizi taktık ve hizmet vermeye başladık. Müşterilerimiz çok memnun" diye konuştu.

"Şu anda her şey yolunda ve hizmet vermeye devam ediyoruz"

Şehir içinde ve dışında aracın elektrik performansından memnun olduğunu dile getiren Ahmet Üremiş, "Arabamız gerçekten çok güzel; ısınması harika, ön aydınlatması çok iyi. Yakıt tüketimi az, kış olduğu için biraz yüksek ama normalde oldukça düşük. Şu anda müşterilerimiz memnun. Şehir içinde genellikle 100-150 kilometre mesafe kat ediyoruz, bu mesafe fazlasıyla yetiyor. Şehir dışına gidersek, hızlı şarj istasyonunda aracımızı dolduruyoruz ve sorunumuzu böylece çözüyoruz. Yarım saatte aracımızı doldurmak mümkün. Şu anda her şey yolunda ve hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Togg T10X ile Taksimetre Sorunu Çözüldü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, TOGG T10X, Teknoloji, Kocaeli, Kocaeli, Ekonomi, Ulaşım, Genel, Yaşam, Bolu, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Genel Togg T10X ile Taksimetre Sorunu Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:54 AVM’lere giriş ücretli mi oluyor Yetkili isimden açıklama var AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
23:04 Arda Turan’dan Okan Buruk’a çok konuşulacak cevap Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
22:51 Okan Buruk, Berke Özer’in yaptıklarına isyan etti Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
22:10 Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 17:39:55. #1.11#
SON DAKİKA: Togg T10X ile Taksimetre Sorunu Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.