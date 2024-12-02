Togg T10X ile Taksimetre Sorunu Çözüldü

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Togg'un taksimetre sorunu çözüldü

BOLU - Bolu'da taksimetre bağlatamadığı için Togg T10X modelini ticari taksi yapmak için gitmedik usta bırakmayan Ahmet Üremiş, çareyi Kocaeli'de buldu. Üremiş, taksimetrenin bağlanmasıyla hizmet vermeye başladı.

Bolu'da 30 senedir taksi şoförlüğü yapan 58 yaşındaki Ahmet Üremiş, yerli üretim Togg T10X model aracı taksi yapmak istedi. Üremiş, aracını sarı renge boyatarak, taksi plakasını aldı. Büyük bir hevesle işe koyulan Üremiş, Togg marka aracına aylardır taksimetre bağlatamayınca hayal kırıklığı yaşadı. Sorununun çözümü için Togg'a ve farklı kurumlara başvuran Üremiş'in sorunu Kocaeli'de çözüldü. Togg aracına taksimetre bağlatan Üremiş, Bolu'da hizmet vermeye başladı.

Aracın hızıyla taksimetrenin uyumlu olduğunu söyleyen Ahmet Üremiş, "Aracımız 3G ile hız alıyor. Taksimetre, kilometreyi tam olarak gösteriyor ve lastikle taksimetre arasındaki mesafe de birebir uyuyor. Yani, aracın hızıyla taksimetrenin hızı aynı şekilde ilerliyor" dedi.

Bolu'da çözemedikleri sorunu Kocaeli'nin İzmit ilçesine hallettiklerini belirten Üremiş, "Bolu'da çözemedik bu sorunu ancak İzmit'te Adem Usta, Yaşar Hoca ve Sarp Bey bizim sorunumuzu çözdü. Yoksa Togg'dan hala bir mesaj gelmedi ve bilgi almadık. Yaşar Hoca sağ olsun, bizim işimizi halletti. Taksimetremizi taktık ve hizmet vermeye başladık. Müşterilerimiz çok memnun" diye konuştu.

"Şu anda her şey yolunda ve hizmet vermeye devam ediyoruz"

Şehir içinde ve dışında aracın elektrik performansından memnun olduğunu dile getiren Ahmet Üremiş, "Arabamız gerçekten çok güzel; ısınması harika, ön aydınlatması çok iyi. Yakıt tüketimi az, kış olduğu için biraz yüksek ama normalde oldukça düşük. Şu anda müşterilerimiz memnun. Şehir içinde genellikle 100-150 kilometre mesafe kat ediyoruz, bu mesafe fazlasıyla yetiyor. Şehir dışına gidersek, hızlı şarj istasyonunda aracımızı dolduruyoruz ve sorunumuzu böylece çözüyoruz. Yarım saatte aracımızı doldurmak mümkün. Şu anda her şey yolunda ve hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.