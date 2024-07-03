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Trabzon'da mahalleliden Aksa'ya doğalgaz tepkisi

Beşikdüzü ilçesinde mahallelerinin içine doğalgaz istasyonu kurulmasına rağmen kendilerine doğalgaz verilmediğini belirten mahalle halkı duruma tepki gösterdi

TRABZON - Trabzon'da bir mahallede Aksa tarafından doğalgaz istasyonu kuruldu ancak söz verilmesine rağmen mahalle sakinlerine doğalgaz bağlanmaması tepkilere neden oldu. Mahalleli şirketin yapmış olduğu istasyonun önünde bu duruma tepki gösterdi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Nefsişarlı mahallesinde ana merkez istasyonu bulunan Aksa doğalgaz firmasının mahalle halkına vermiş olduğu taahhüttü 1 yıldır yerine getirmemesi, harabeye dönüşen yolların yapılmaması, çevreye verilen zararın giderilmemesi ve mahalleye doğalgaz verilmemesi gibi nedenlerden dolayı mahalle sakinleri doğalgaz istasyonu önünde bir açıklama yaptı.

Mahalleli adına konuşan muhtar Murat Namlı, "Yaklaşık 1 yıl önce mahallemizde bir doğalgaz çalışması başlatılmış, 3 ay içerisinde bitirileceği tarafımıza belirtilmiştir. 1 yılı geçen zamanda halen sorunlarımız devam etmektedir. Doğalgaz ana merkez istasyonu hemen arkamızda mahallemizde yer almaktadır ve buradan Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Görele gibi ilçelerimize hizmet verecektir. Bizler Nefsişarlı mahallesi olarak bu hizmetin mahallemiz üzerinden ilçelerimize aktarılmasından büyük memnuniyet duymaktayız. Doğalgaz ana hattı mahallemiz üzerinden ilçelere ulaşım sağlandığı sırada vatandaşlarımıza bazı taahhütler verilmiştir. Ana hattın geçiş sırasında mahalle halkının fındık bahçeleri, tarlaları, bahçe ve duvarları ve en önemlisi yollarımız büyük zarara uğramıştır. Vatandaşlarımız araçlarıyla sanayiye uğramadan hafta atlatamaz hale gelmiştir. Bu mağduriyet göz önüne alınarak mahalle halkını doğalgaz ile buluşturma sözü verilerek 6 ay çamurla kapalı kalan yollarımız verilen zararlar ve mağduriyetler sineye çekilerek heyecanla doğalgaz yakmayı beklemektedir. Fakat yaptığımız görüşmeler neticesinde verilen sözlerin tutulmayıp doğalgaz kutularının camiden aşağı 23 eve bağlantısının yapılacağı yollarımızın da yama ile geçici kaplanacağı söylenmiştir. 6 ay kapalı kalan yolumuz, çevreye verilen zararlar halen, bozuk olan ana yolumuz Aksa firmasının hiç mi gözüne gelmemektedir? Bu arada bir çok maddi ve manevi zarar çekmesine rağmen Aksa çalışanları ve müteahhit firma çalışanlarına yardımcı olan, çayını, çorbasını eksik etmeyen devletine saygısını gösteren mahalle halkıma sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu kadar eziyete gazdan faydalanacağız diye göğüs gerdik"

Mahalle sakinlerinden Alime Zeytin, doğalgaz çalışmalarından ötürü en mağdur olan alanda yaşadığını belirterek, "Hiç bir şekilde açılan kanalları kapatma ihtiyacı duymadan, rahat rahat bu vatandaş nereden gider, nasıl hastaneye gider, bir ambulans gerekirse nasıl gelir diye düşünmeden açtıkları kanalları 7 ay boyunca kapatmadan, yolumuzu açmadan, yaya yürüyüş dahil yapamayacak hale getirerek çalışma yaptılar. Biz mahalleli olarak bize yaşattıkları her türlü soruna göğüs gerdik, çay kahve ile ağırladık, dedik ki bir çalışma yapılıyor, çalışma bizim için yapılıyor, bu eziyetler bizim için, sonuçta gazımız gelecek. Benim bahçe çitim yok oldu, yeniden yaptırdık kesinlikle hiç bir talebim yok. Bir çok vatandaşın fındıklığına hafriyat döküldü. Ben yaşadığımız susuzluğu bir kadın olarak dile dahi getirmek istemiyorum. Defalarca boruları patlattılar, tonlarca suyumuzu ziyan ettiler. Ayrıca bir oturum alanına bu kadar yakın bir istasyon kurulur mu açıp yönetmeliğe bakmak lazım. Bu kadar eziyete biz gazdan faydalanacağız diye göğüs gerdik. Biz gazımızı istiyoruz" diye konuştu.

"Benim köylüm, komşum, akrabam, canım, ciğerim burada bombanın üzerinde oturuyor ise hizmeti önce o alacak"

Bir diğer mahalle sakinlerinden Hasan Namlı ise, "Mağduriyetin çok ötesinde benim mahallem karşı karşıya kalmıştır. Bu bulunmuş olduğumuz mevkii benim dede yerim. Bu bölge ne itfaiye ne de ambulans gelemeyecek durumda kaldı. İnşallah burada bir yangın çıkmaz, ambulans gerektiren bir durum olmaz diye elimiz yüreğimiz üzerinde yattık kalktık. Yağmur yağdı çamurdan, güneş açtı tozdan topraktan burası geçilmedi. Arazilerimiz harap edildi. Bu hafriyatın boşaltılıp bir yere dökülmesi, ardından doldurulması için hafriyat getirilmesi ve bunların paralarının alınmasına rağmen müteahhidin işine geldi döktü vatandaşın arazisine. ben 26 yıl devlete çalışmış bir öğretmen emeklisiyim. Eğer biz hizmet, bir altyapı yapılacaksa dört dörtlük yapılmalı. Bu yol yıkıldıysa tekrar yıkılsın şu anda, tekrar yapılsın. Bu istasyon burada ise. Tabiri caizse benim köylüm, komşum, akrabam, canım, ciğerim burada bombanın üzerinde oturuyor ise hizmeti önce o alacak" şeklinde konuştu.

Beşikdüzü Muhtarlar Derneği Başkanı Seçkin Uzun ise Nefsişarlı mahallesi halkının mağdur edildiğini dile getirerek "Aksa yetkililerine soruyorum. Buradaki saatleri söküyorsun, çarşıya takıyorsun. Çarşıdaki vatandaşlara şirin görünmenin anlamı nedir? Sen gel buradaki vatandaşın bahçesini toprağını yığ, yolunu yık, sağdakine ver soldakine verme, ondan sonra çarşıya götür. Bu mahalle kazıldıysa, bu istasyon buraya yapıldıysa, vatandaş bunun için yerini yurdunu veriyor ise bu ilk önce Nefsişarlı'ın hakkıdır. İlk önce buraya verilecek daha sonra Beşikdüzü'ne verilecek" ifadesinde bulundu.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem de, "Özellikle bu mahallemizde doğalgaz çalışmaları sırasında büyük sorunlar yaşandı. Bir kısmını Murat muhtarımız, bir kısmını da bizler halletmeye çalıştık. Ama sonuçta aynı duyarlılığı maalesef taşeron firma göstermedi. Tabii ki onun da kontrolünü ilgili Aksa çalışanları yapıyor ama gerçekten bu mahallemiz çok mağdur oldu. Maalesef bu kadar uzun bir yola doğalgaz döşerken hiç olmazsa 100-200 haneye doğalgaz getirilebilirdi" dedi.

Açıklamaların ardından mahalleli doğalgaz istasyonunun önünde bulunan yola çiçek bıraktı.