TSK Ateş Serbest-2024 ile Gücünü Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

TSK Ateş Serbest-2024 ile Gücünü Gösterdi

Geniş Video İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ateş Serbest-2024 ile hedefleri tam isabetle vurdu, gücünü sergiledi.

10.10.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterine çıktı: Hedefler tam isabetle vuruldu

TSK "Ateş Serbest-2024" ile nefes kesti

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest-2024 ile nefesleri kesti. TSK personeli envanterinde bulunan silahları kullanarak hedefleri tam isabetler vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü göstererek caydırıcılığını arttırdığı Ateş Serbest-2024 faaliyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve bakan yardımcılarının katılımıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası'nda gerçekleşti.

Silahlı Kuvvetlerin envanterinde bulunan sistemleri ve silahların hedefteki etkisinin tanıtıldığı faaliyete çok sayıda personel katıldı. Faaliyet; subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin kıtaya çıkmadan önce ateş destek vasıtalarının imkan ve kabiliyetlerini tanıması açısından da ayrı önem taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan çeşitli silah ve sistemlerin kullanıldığı faaliyette 17 birlik ve 995 personel yer aldı. Ayrıca faaliyet çerçevesinde 67 adet silah ve sistem sergilenirken, bunlardan 49'u aktif olarak atışa katıldı.

Faaliyet esnasında tanklar mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet tarafından nokta atışı yaptı. Ardından "KARGU kamikaze drone" tarafından, belirlenen hedeflere saldırı gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ATAK taarruz helikopterleri nefes kesti. Faaliyet alanına gelen helikopterler tanksavar füzesi atışları yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağı ise 4 ayrı hedefe dalışlı atışlar gerçekleştirdi. F-16 vuruşlarının ardından AKINCI TİHA ile hedefler tam isabetle vuruldu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Polatlı, Dünya, Genel, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Genel TSK Ateş Serbest-2024 ile Gücünü Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
08:50 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi
08:31 Türkiye Sudan’dan domuz eti mi ithal ediyor Beklenen açıklama geldi Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 21:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: TSK Ateş Serbest-2024 ile Gücünü Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.