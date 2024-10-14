Türk Yurdu Ankara-2 Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Yurdu Ankara-2 Kitabı Tanıtıldı

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Türk Ocakları, Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla Türk Yurdu Ankara-2 kitabını tanıttı.

14.10.2024 17:54
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Türk Yurdu Ankara-2 Kitabı'nın tanıtımı gerçekleştirildi

ANKARA - Türk Ocakları tarafından Ankara'nın Başkent olmasını yıldönümü nedeniyle Türk Yurdu Ankara-2 kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Türk Ocakları tarafından Ankara'nın Başkent olmasını yıldönümü nedeniyle Türk Yurdu Ankara-2 adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Serinin ikinci kitabı olan Türk Yurdu Ankara-2, Ankara'nın Başkent oluşunun 101'inci yılı nedeniyle 101 makale içeriğiyle, bin 19 sayfadan oluşmakta.

Tanıtım programında bir açılış konuşması gerçekleştiren Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Türk Ocakları'nın geçmişten beri Türk kültürüne ve Türk geçmişine hizmet ettiğini belirterek, "Bu bağlamda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken biz de çeşitli hazırlıklar yaptık. Bunlardan bir tanesi de Ankara'nın Başkent oluşunun 100'üncü yılı olduğu için Ankara Kitabı'ydı. Aslında Ankara için bir ansiklopedi gerekir. Fakat öyle bir kitabı hazırlamak bu kadar kısa olmayacağı için biz de böyle bir kitap hazırladık. Tabii bunun da şimdi arkası geldi" açıklamasında bulundu.

"Ankara'nın insanlarını ve Ankara'nın hikayelerini ekledik"

Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Filiz Yavuz ise kitapta diplomasi, Ankara'nın insanları ve Ankara'nın hikayelerine yer verildiğini aktararak, "İlk kitabımızda birçok başlıya yer vermiştik. Ankara'nın adı, kültürü, tarihi, anıları, mimarisi, ticareti, efsanelerine yer vermiştik. Tabi buzdağı kazıdıkça ortaya başka şeyler de çıktı. Bu sefer diplomasiyi, Ankara'nın insanlarını ve Ankara'nın hikayelerini ekledik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk Yurdu Ankara-2 Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

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