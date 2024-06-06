Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi - Son Dakika
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Genel

Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi

Ümraniye'de yaşayan Ozan Dikmen, sevdiği kız ile evlenebilmek için cami çıkışında elindeki 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazılı notla cemaate lokum dağıttı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu. Dikmen, insanların beğenisini topladı ve cemaatten hayır duaları aldı.

06.06.2024 11:37
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Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi

İSTANBUL - Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenmek isteyen bir kişi, namaz çıkışında elindeki "Bana dua edin onunla evleneyim" yazılı notla cemaate lokum dağıttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesinde yaşayan Ozan Dikmen, sevdiği kız ile evlenebilmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Dikmen, cami çıkışlarına giderek elinde "Bana dua edin onunla evleneyim" yazılı notla cemaate koli koli lokum dağıttı.

O anları bir arkadaşı ile kayıt altına alan Dikmen, daha sonra videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak insanların beğenisini topladı. Cami cemaatinden de hayır duaları alan Ozan Dikmen, "Videoyu sosyal medyadan gördüm bende yapmak istedim. Sevgilimin mutlu olması için cesaret edip bunu denemek istedim. Hem sinirlendi hem de şaşırdı. En sonunda o da sevindi. Özellikle çevredekilerden çok iyi tepkiler aldım. İnsanlar beni sokaklarda çeviriyor. Sosyal medyadan da güzel yorumlar aldım. Cemaat şaşırsa da fotoğraflarımı çekip onlar da çok dua etti. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi - Son Dakika
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