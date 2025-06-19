Uraloğlu: Denizlerde Sıcak Çatışma Yok

Bakan Uraloğlu: "(İran- İsrail savaşı) Denizlerde şuan için sıcak bir çatışma söz konusu değil"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Denizlerde şuan için sıcak bir çatışma söz konusu değil. Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemileri bu nokta takip ediyoruz. Şuan için ciddi bir risk olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT'ın öncülüğünde düzenlenen "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Programın ardından Uraloğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Havayolu operatörlerinin o bölgeye doğru veya daha güneye doğru olan seyirlerini uygun hatlardan sağlıyoruz"

İran ve İsrail arasındaki savaş nedeniyle bölgedeki havayolu trafiğinde aksama olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Uraloğlu, "İran, İsrail hava sahaları kapalı durumda. Zaman zaman da açılıp kapanan hava sahaları var. Suriye, Irak ve bölgedeki diğer ülkelerin de hava sahaları zaman zaman hava sahaları açılıp kapanıyor. Bu çatışma durumu devam ettiği müddetçe bu sahalarda sivil uçuş güvenliği anlamında kapalı olmaya devam edecek. Biz de buna yönelik olarak ülkemizin havayolu operatörlerinin o bölgeye doğru veya daha güneye doğru olan seyirlerini uygun hatlardan sağlıyoruz. Dediğim gibi bu çatışma durumu devam ettiği müddetçe ki biz bunun bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Bu hava sahaları kapanacak" ifadelerini kullandı.

"Denizlerde şuan için sıcak bir çatışma söz konusu değil"

Yaşanana İran ve İsrail savaşının denizyolu ulaşımına etkisi hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, "Biz burada Milli Savunma Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızla gerekli koordinasyonu yürütüyoruz. Denizlerde şuan için sıcak bir çatışma söz konusu değil. Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemileri bu nokta takip ediyoruz. Şuan için ciddi bir risk olmadığını söyleyebilirim. Bütün deniz taşıyıcılarımızla koordine halindeyiz. Anlık durumlarda zaten haberleşme sistemimiz var. Onu çok aktif tutuyoruz. Anlık bir gelişme olması durumunda da hem biz önlem alıyoruz hem de kendilerinin önlem almasını sağlıyoruz" dedi.