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Yağışlar çiftçiye yaradı

Abdulkadir Güneş: "Son 15 günde aldığımız yağışlar bizi çok rahatlattı"

KAYSERİ - Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, bu yıl yağışların geçen yıl kadar olmadığını söyleyerek, "Son 15 günde aldığımız yağışlar bizi çok rahatlattı" dedi.

Yağışların bu yıl biraz geç geldiğini söyleyen Abdulkadir Güneş, "Bu sene yağışlar geçen yıla göre biraz geç kaldı. Kış olmadı, güz de olmadı zaten Kayseri'de ve Türkiye genelinde de kurak bir mevsim yaşadık. Meteoroloji verilerine göre herhalde son 40 yılın en kurak mevsimini yaşadık herhalde Kayseri'de. Mart'ta yağmadı, Nisan'da da çok yağış olmadı ama çok şükür 15 gündür ilimizin her ilçesinde istediğimiz düzeyde yağış aldık. Yağışların sonradan olması bizim için şöyle bir sıkıntı oluşturdu; hububatlar gününden önce kelle çıkarttı, kardeşlemeyi de çok yapmadı ama çok şükür son gelen 15 günlük yağmur bizi çok rahatlattı" dedi.

Güneş, son 15 gün içerisinde yağan yağmurla üreticilerin rahatladığını söyleyerek, "Üreticilerimiz yağmurla beraber rahatladı, yaylalarımız ve dağlarımız yeşermeye başladı. Şükür yağış durumu iyi, inşallah bundan sonra da peyderpey zamanına göre yağarsa eğer daha da iyi olacak. Zaten yağışlar Allah'ın bize verdiği bir nimet. Allah rızkımızı verir inşallah. Yağışlarımızda bir sıkıntı yok ama geçen yıl kadar kar ve yağmur yağmadı ama daha da iyi olacak. Ekinlerimiz yağıştan sonra daha da düzeldi" ifadelerini kullandı.