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Yağmurda deniz keyfi

-Bir anda bastıran yağmur denizin rengini değiştirdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran yağmur denizin rengini değiştirdi. Yerli ve yabancı turistler ise yağan yağmur altından denize girerek keyifli vakit geçirdi. Sağanak yağmur nedeniyle denizin rengi de değiştiği görüldü.

Bodrum'da sabah saatlerinden bir anda bastıran sağanak yağmur turistlerin eğlencesi oldu. Yağmur altında denize giren turistler keyifli vakit geçirdi. Sağanak yağmura aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler deniz, kum ve yağmurun tadını doyasıya çıkardı.

"Meteoroloji uyardı"

Gece saatlerinden aralıklarla yağan yağmurun sağanak şekilde yağmaya devam edeceğini saat 15.00'da etkisini yitireceğini söyleyen Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü "Muğla ve çevresi için sağanak yağmur yağacağını" açıkladı. Hava sıcaklığını 29 derecelere düştüğü ilçede yerli ve yabancı turistler denize girerken bazı vatandaşlar ise kafeteryalarda oturmayı tercih etti. Bodrum'da yağışın saat 15.00'dan sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.