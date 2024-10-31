Yangındaki Tavşan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Genel

Yangındaki Tavşan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Avcılar'da yangında mahsur kalan tavşan, itfaiye ekiplerince sağ olarak kurtarıldı.

31.10.2024 23:01
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Avcılar'da yangın sırasında dairede kalan tavşan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da 3 katlı dairenin giriş katında çıkan yangın sırasında içeride evcil bir tavşan mahsur kaldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tavşan ise daireden sağ çıkarılarak kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakinleri o sırada evde bulunmazken çıkan yangın büyüyerek tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevli şekilde yanan daireye müdahale etti. Daire sakinlerinin uyarıları sonrası itfaiye ekipleri, daireye girerek evde bulunan tavşanı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, içerde bulunan tavşanı sağ olarak kurtararak dışarı çıkardı. Ekipler daha sonra tavşana su vererek onu sağlık ekiplerine teslim etti. Veterinerde kontrol edilen tavşanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yangındaki Tavşan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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