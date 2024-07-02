Yangından etkilenen Assos Ören Yeri yeniden ziyaretçilere açıldı - Son Dakika
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Genel

Yangından etkilenen Assos Ören Yeri yeniden ziyaretçilere açıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın sonucu 3 gün boyunca ziyarete kapatılan Assos Ören Yeri, temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ziyaretçilere açıldı. Assos Antik Kenti'nin bağlı olduğu Behram Köy Muhtarı Numan Türkay, tüm ziyaretçileri Assos'a beklediklerini belirtti.

02.07.2024 22:11
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Yangından etkilenen Assos Ören Yeri yeniden ziyaretçilere açıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde çıkan ve Assos Antik Kenti'ndeki makilik alanı etkilemesi sebebiyle 3 gün boyunca ziyaretçilere kapanan Assos Ören Yeri yeniden ziyaretçilere açıldı.

Behram köyündeki antik kent girişinde yer alan yolun kenarında başlayıp, rüzgarın etkisiyle antik kente kadar ilerleyen, kazı evini teğet geçen, bir arazözün yanmasına neden olan ve zeytinlik alanlarda da hasara yol açan Assos yangını sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığınca, soğutma çalışmalarının daha etkin sürdürülmesi ve ziyaretçilerin güvenliği için Assos Ören Yeri 3 günlüğüne ziyaretçilere kapatılmıştı. Assos Ören Yeri'nde Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde makilik alanların ve yanan bitki örtüsünün temizlenmesiyle sona eren çalışmalar sonrasında Assos Ören Yeri yeniden ziyaretçilere açıldı.

Assos Ören Yerlerinin 3 gün aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını ifade eden Assos Antik Kenti'nin bağlı olduğu Behram Köy Muhtarı Numan Türkay, "3 gün boyunca kapalı olan ören yerlerimiz 30 haziran itibariyle ziyaretçilerimize yeniden açılmıştır. Tüm ziyaretçilerimizi Assosumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yangından etkilenen Assos Ören Yeri yeniden ziyaretçilere açıldı - Son Dakika

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