Yaşar ailesinin acı günü
AFYONKARAHİSAR - Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın vefat eden 52 yaşında ki oğlu Bülent Yaşar son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'da katıldı.
Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bülent Yaşar'ın cenazesi bu gün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi merkez Ulu Camide ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Başkent Üniversite Rektörü Mehmet Haberal, eski Kültür ve Turizm Bakanlarından Ertuğrul Sağlam protokol üyeleri katıldı.
Yaşar'ın cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
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