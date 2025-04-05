Yavru Ördekler Trafiği Durdurdu

Yavru ördekler trafiği birbirine kattı: Sürücüler ördekleri kurtarmak için yoğun çaba harcadı

KOCAELİ - Kocaeli D130 Karayolu'na çıkan yaramaz yavru ördekler, trafiği birbirine kattı. Araçları durduran bazı vatandaşlar, yavru ördekleri ezilmekten kurtardı. Yavruların kurtarılma anı kask kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D130 Karayolu'na çıkan yavru ördekler trafiği birbirine kattı. Yolda yavru ördekleri gören sürücüler, onları ezilmekten kurtarmak için seferber oldu. Trafiği kısmen durduran bazı sürücüler, yavru ördekleri tek tek toplayarak poşete koydu. Arabaların altına saklanan yavru ördekler, zorla da olsa sürücüler tarafından toplanarak annelerinin uçtuğu yöne doğru götürüldü.

O anlar okula giden motorcu sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

"Ördekleri ezilmekten kurtardık"

Yavruları kask kamerası ile kaydeden ve onları toplayan Meriç Tuğrul Özdemir (18), "Sabah 09.00 saatlerinde okula doğru seyir halindeydim. D130 Karayolu'nda trafik olduğunu fark ettim. Bu sırada yoldaki ördekleri gördüm ve tanımadığım kişilerle beraber yolu durdurduk. Tır sürücüsü, ördekler için bize poşet verdi. Ördekleri toplayarak poşete koyduk. 5-10 dakika oyunca ördekleri topladık. Diğer motorcu abimiz yavru ördekleri alarak annelerinin gittiği tarafa götürdü. Umarım ördekler annelerine kavuşmuştur. Yaklaşık 10-12 ördek vardı. Videonun ilk başında anneleri uçup gittiğini fark ettim. Arkadaşlarımın isteği üzerine videoyu sosyal medyada paylaştım, güzel izlenme ve beğeni aldı. Ördekleri ezilmekten kurtardık. Trafik durdu, tanımadığımız kişilerle yardımlaşarak seferber olduk. Annelerine ulaştırdığımızı düşünüyorum" dedi.