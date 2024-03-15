Yeniden Refah Partisi İstanbul'da iftar programı düzenledi
İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, 39 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partili katıldı.
"Bu seçimde Allah'ın izniyle yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız"
Yeni Refah Genel Başkanı Erbakan, " Türkiye'nin her köşesinden müjdeli haberler ardı arkasına geliyor. Sahada en güçlü esen rüzgar Yeniden Refah rüzgarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yorumcular anket firmaları, gazeteciler oyunun artıracak tek partinin Yeniden Refah partisinin olduğu mutabık, tek bir konuda mutabık kalamıyorlar. Yeniden Refah oyları artıracak ama 2 mislisine, 4 mislisine mi çıkaracak bunun tartışmasını yapıyorlar. Geçen 14 Mayıs'ta bizi diğerlerinin içerisinde gösteren anket firmaları bize yüzde 1 oy vermeyen anketler bu seçimde Türkiye genel oyumuzu yüzde 8 gösterdiğine göre bu seçimde Allah'ın izniyle yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız. Bu rakamları görürseniz 31 Mart akşamı hiç şaşırmayın. Gerçekten de üye sayılarımızda bu yükselişin ve bu meydanların sesini Yeniden Refah rüzgarının resmi olarak ispatıdır" şeklinde konuştu.
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