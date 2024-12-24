Yılbaşı Ağacına Baltalı Saldırı - Son Dakika
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Yılbaşı Ağacına Baltalı Saldırı

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İstanbul Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına 4 kişinin saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Bir kişi baltayla ağaca zarar verirken, diğerleri ağacı kökünden sökmeye çalıştı. Küçükçekmece Belediyesi, zarar gören ağacın yerine yenisini dikti.

24.12.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Yılbaşı ağacına baltalı saldırı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de pakta süslenen yılbaşı ağacına 4 kişi saldırdı. Bir kişi elindeki balta ile ağaca zarar verirken, diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

2025 yılına sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Çamlık Parkı'na yıl başı ağacıyla süslemeye başladı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi karşısında bulunan yılbaşı ağacına 4 kişi saldırdı. Grubun içinde bulunan bir kişi elindeki balta ile ağaca zarar verirken diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı. Küçükçekmece Belediyesi zarar gören ağacın yerine yenisini dikti. Saldırı anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yılbaşı Ağacına Baltalı Saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yılbaşı Ağacına Baltalı Saldırı - Son Dakika

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