Yılın ilk gününde İstanbul'da yollar bomboş kaldı
İSTANBUL - İstanbul'da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.
İstanbul'da 2025 yılının ilk gününde, özellikle hafta içi sabah saatlerinde yoğunluğu ile bilinen E-5 ve D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, sahil yolları, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu haritalarında İstanbul genelinde 'yeşil' rengin hakim olduğu görüldü.
Son Dakika › Genel › Yılın İlk Günü İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 2 - Son Dakika
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