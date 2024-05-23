Yoğun sis THY yolcularını mağdur etti - Son Dakika
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Genel

Yoğun sis THY yolcularını mağdur etti

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçuşu planlanan Türk Hava Yolları uçağı, yoğun sis nedeniyle 3 saat 20 dakika rötar yaparak yolcularını mağdur etti. Uçağın Gazipaşa yerine Antalya'ya iniş yapması sonucu yaşanan rötar, yolcuların tepkisine neden oldu. Yolcular, işlerine yetişememekten ve planlarının aksamasından şikayet etti.

23.05.2024 20:27
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Yoğun sis THY yolcularını mağdur etti

Antalya'da deniz üzerinden gelen nem sebebiyle uçak rötar yaptı

ANTALYA - Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçuşu planlanan TK 2593 sayılı Türk Hava Yolları'na ait Turkish Airlines uçağının yolcuları yoğun sis sebebiyle 3 saat 20 dakika rötar yapması nedeniyle mağdur oldu.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs saat 10.30'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na havalanacak olan Türk Hava Yolları uçağı sisli havadan dolayı Gazipaşa'ya değil Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. 10.30'da kalkışı planlanan TK 2593 sayılı yolcu uçağı önce 13.00'e, daha sonra da 13.40'a ertelendi. Yetkililer durumu yolculara bildirirken, 2 kez ertelenen ve 3 saat 20 dakika rötardan dolayı mağdur olan yolculular duruma tepki gösterdi.

Yaşadıkları durumu anlatan yolculardan Servet Akin, "Sabah 10.30'da Gazipaşa'dan İstanbul Havalimanı'na gidecektik ama maalesef uçağımız rötar yaptı. Uzun bir rötar oldu o yüzden işlerimize gidemedik. Maça da gidecektik oraya da yetişip yetişmeyeceğimiz belli değil. Şu anda havalimanında bekliyoruz" dedi.

Kemal Baran ise, "Türk Hava Yolları'nın 10.30 uçağına bilet almıştım. İstanbul'da görüşmelerim vardı. Maalesef 4 saatlik bir rötardan dolayı mağdur oldum. Beklemedeyiz şu anda ne olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hıfsı Vural da, "Uçuşumuz 10.30'daydı 3,4 saattir bekliyoruz. Mağdur olduk. İlk kez başımıza geliyor. Gerçekten üzgünüz. İstanbul'da programımız vardı kaldı. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Mağdur olduk" diye konuştu.

Alanya Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Mehmet Şanlı ise, "İstanbul'da Fenerbahçe ile Ali Koç ile yemekli programımız vardı. Türk Havayolları'nın 4 saatlik yaptığı rötardan dolayı gidemiyoruz. Mağdur olduk. Gerekenin yapılmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yoğun sis THY yolcularını mağdur etti - Son Dakika

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