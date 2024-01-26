Yol kenarında dron bulundu, sahibi aranıyor

Yol kenarında dron buldu, sahibini her yerde arıyor

BURSA - Bursa'da yol kenarında yaklaşık piyasa değeri 80 bin lira olan dron bulan kişi, sahibini her yerde arıyor.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selam Ulaş aracıyla seyir halindeyken bariyerlerin üzerinde dron olduğunu fark etti. Bunun üzerine arkasında araçla seyreden kardeşine durumu anlatmasıyla kardeşi hemen dronu güvenli bir şekilde alarak acına getirdi. Burada bir süre sahibinin gelmesini bekleyen Ulaş, daha sonra aracına koyarak dron bulduğunu sosyal medya hesabında paylaştı. Şimdi ise 80 bin TL piyasa değeri olan dronun sahibinin ortaya çıkıp gelmesini bekliyor.

Selam Ulaş, " Sabah işe giderken İzmir Yolu'nda sol şeritte bariyerlerin bulunduğu alanda bulduk. Kardeşimi aradım arkamdan geliyordu. Sol şeritte bir dron var onu al dedim. Kardeşim dronu güvenli bir şekilde alıp video çektik ve sosyal medyada paylaştık. Şuanda sahibinin bulunmasını bekliyoruz. Çalışır şekilde ışıkları yanıyordu. Pervaneleri bariyerlere çarptığı için kalkış yapamıyordu. Şu anda sahibini arıyoruz, bulamazsak emniyete teslim edeceğiz" dedi.