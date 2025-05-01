1 Mayıs Kutlamaları Başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor...

09.30 - 12.00 - 13.00 - Bazı sosyalist partiler, sendikalar ve gençlik gruplarının Taksim Meydanı'na yaptığı yürüyüş çağrısıyla ilgili gelişmeler Şişli, Beşiktaş ve Taksim meydanı'nda takip ediliyor.TÜRK-İŞ Kartal Meydanı'nda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ise Kadıköy İskele'de 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Memur-Sen, 1 Mayıs'ı Anıtpark'ta kutlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00- TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00- CHP İzmir İl Örgütü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın katılımıyla Kültürpark Lozan Kapısı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - 13.00 - İzmir'de Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'ndan sendikalar, bazı siyasi partiler ve STK'lar yürüyüşle Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek miting katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.00 - 13.30 - DİSK, KESK, TMMOB ve bazı sivil toplum örgütleri, Atatürk Kültür Merkezi'nden yürüyerek 1 Mayıs'ı Tandoğan'da mitingle kutlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00- Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Kolej Meydanı'nda toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi İstasyon Meydanı'nda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

13.30- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısınan ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…