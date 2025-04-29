1 Mayıs Öncesi Gözaltılar Protesto Edildi - Son Dakika
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1 Mayıs Öncesi Gözaltılar Protesto Edildi

Sol partiler, 1 Mayıs öncesinde İstanbul'da yapılan gözaltılara tepki gösterdi. 92 kişi gözaltında.

29.04.2025 12:27
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(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına gösterdi. HKP ve 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'de olmanın meşru ve hak olduğuna vurgu yapıldı. SYKP ve TÖP'ten yapılan açıklamada ise gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta "korsan gösteri düzenleyecekleri" iddiasıyla yapılan üç ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı.

Sol partiler, 1 Mayıs öncesinde gerçekleştirilen gözaltılara sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. HKP'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 100'den fazla kişinin şafak baskınlarıyla gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında, sosyal medya üzerinden Taksim'e çağrı yapan bir HKP üyesinin de bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortaçağcı, mafyatik, çıkar amaçlı bir suç örgütünden başka hiçbir şey olmayan AKP'giller iktidarı, 1 Mayıs'a iki gün kala Taksim mücadelesini terörize etmeye hız verdi. Farklı illerde yapılan şafak baskınlarıyla 100'den fazla insan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, sosyal medya üzerinden Taksim çağrısı yapan bir parti üyemiz de bulunmaktadır. Yoldaşımız, bu sabah evi basılarak hukuksuz biçimde gözaltına alınmıştır. Parti avukatlarımız süreci yakından takip etmektedirler. Her zaman söylediğimiz gibi Taksim 1 Mayıs'ın anavatanıdır ve hiçbir güç bizi anavatanımızı özgürleştirmekten, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaktan alıkoyamaz! 1 Mayıs günü saat 10.00'da Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürüyoruz! Baskılar, gözaltılar bizi asla korkutamaz, yıldıramaz, sindiremez! Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Taksim Mücadelemiz!"

"Baskılar bizi yıldıramaz"

"Sosyalistleri yıldıramazsınız"

TÖP'ten yapılan açıklamada, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması talep edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"1 Mayıs öncesinde AKP/MHP iktidarı yine sosyalistlere saldırıyor. Aralarında Merkez Koordinasyon üyelerimiz Kubilay Çelik, Sinan Akdağ, parti meclisi üyemiz Seçil Murtazaoğlu ve üyelerimizin olduğu çok sayıda kişi bu sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Her zaman olduğu gibi yine dosyada gizlilik kararı olduğu için avukatlarımıza bilgi verilmiyor. Baskılar, gözaltı saldırıları karşısında yine aynı şeyi söylüyoruz: Sosyalistleri yıldıramazsınız. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızı serbest bırakın!"

"1 Mayıs'ta Taksim'de olmak meşrudur, haktır"

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi'nden yapılan açıklamada ise "1 Mayıs'ta Taksim'de olmak meşrudur, haktır. Anayasa Mahkemesi'nin konu hakkındaki kararı açıktır" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs Öncesi Gözaltılar Protesto Edildi - Son Dakika

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