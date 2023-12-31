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10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma; çocuklara mutluluk, ailelere güven veriyor - Son Dakika
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10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma; çocuklara mutluluk, ailelere güven veriyor

Hatay'da servis şoförlüğü yapan Fatma Arslan, 10 yılı geride bırakırken çocuklara mutluluk, ailelere güven veriyor. Arslan, mesleğini severek yapan ve öğrencilerin güvenini kazanan bir kadın şofördür. Veliler tarafından tercih edilmesi ve destek görmesi, bayan şoför olmasının bir avantajıdır.

10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma; çocuklara mutluluk, ailelere güven veriyor
31.12.2023 - 00:16,
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10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma; çocuklara mutluluk, ailelere güven veriyor

HATAY - Hatay'da servis şoförlüğü yapan Fatma Arslan, 'iyi başlamışım' dediği mesleğinde 10 yılı geride bırakırken çocuklara mutluluk, ailelere güven veriyor.

Antakya ilçesinde yaşayan Fatma Arslan araç kullanmaya olan tutkusunu yaklaşık 10 yıl önce daha da ilerleterek şoförlüğe taşıdı. Çok az sayıda kadın şoförden birisi olan ve mesleğini severek yapan Arslan, günlerini direksiyon sallayarak geçiriyor. Ekmek parasını kazandığı ve 'iyi ki başlamışım' dediği mesleğini severek yapan Arslan, azmi ve başarısıyla takdir topluyor.

Yıllardır öğrencileri güvenle taşıyan Arslan, mesleğindeki başarısıyla hem velilerin hem de öğrencilerin güvenini kazanmış durumda.

Mesleğe olan tutkusunu dile getiren Arslan; "Şoförlüğü zaten ben çok seviyordum. Sekreterlik ve hosteslikten sonra bu alanda devam etmeye karar verdim. İşimi gerçekten severek yapıyorum. Her yıl geçtikçe, 'iyi ki bu mesleğe başlamışım diyorum" ifadelerini kullandı.

Severek başladığı mesleğinde 10 yıldır direksiyon salladığını belirten Arslan, "Özellikle bayan şoför olmasının veliler tarafından tercih sebebi. Velilerin memnuniyeti herkes tarafından hissediliyor. Bayan şoför olduğum için daha çok tercih edildim ve destek gördüm" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Fatma Arslan, Antakya, Hatay, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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