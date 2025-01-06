100 Yaşına Giren Döndü Şahin'e Sürpriz Ziyaret

Güncel

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Nürnberg'de yaşayan Malatyalı Döndü Şahin, 100'üncü yaşgününde Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König adına, Belediye Meclis Üyesi (Yeşiller) Cengiz Şahin'in sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Mutluluğunu ifade eden 13 çocuk, 82 torun sahibi olan Döndü Şahin, uzun ömrünün sırrını ANKA Haber ile paylaştı.

Malatyalı Döndü Şahin, 47 yıldır Nürnberg'de yaşıyor ve tam 100 yaşını doldurdu. Döndü Şahin'i evinde ziyaret eden Cengiz Şahin, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König'in özel tebrik mektubunu okudu ve Döndü Şahin'e bir demet çiçek sundu. Döndü Şahin'in elini öperek uzun ömürler dileğinde bulunan Cengiz Şahin, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "İkimizin soyadı da Şahin, belki akrabayız. 100 yaş herkese nasip olmaz. Nürnberg'de 100 ve üzeri yaşta 196 kişi var ve bunların çoğunluğu kadın. Siz de bu özel insanların arasında yer alıyorsunuz. Sağlıklı ve güzel günlerde daha nice uzun yıllar diliyorum."

"Doğal yaşam ve yoğurt uzun ömrümün sırrı"

Sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen 05 Ocak 1925 doğumlu ve 13 çocuk, 82 torun sahibi asırlık çınar Döndü Şahin ANKA Haber ile uzun ömrünün sırrını paylaştı. Şahin, yıllarca doğal ve organik besinler ile beslendiğini, özellikle yoğurdun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. "Doğal yaşamdan hiç kopmadım, kendi yaptığım yemeklerimin yanında her zaman yoğurt vardı. Bu sağlıklı beslenme alışkanlığı bana uzun ömür ve sağlık getirdi" dedi.