11.4 Hekime Müracaat Kriz Göstergesi

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(ANKARA) - Ankara Tabip Odasından (ATO) yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı sosyal medyada yaptığı paylaşımda bir kişinin yılda 11.4 kez hekime müracaatı ile övünmektedir ancak bu sayı başarı değil, sağlık sistemindeki krizin göstergesidir" denildi.

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Türkiye'de bir kişinin yılda 11.4 kez hekime müracaatına ilişkin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2023 Haber Bülteni'ne göre 2023 yılında (birinci basamak 421 milyon 121 bin 236, ikinci ve üçüncü basamak 552 milyon 397 bin 851 olmak üzere) tüm basamaklarda toplam hekime müracaat sayısı 973 milyar 519 milyon 87'ye ulaştı. Sağlık sisteminin mevcut yapısıyla yılda 1 milyara yaklaşan bu yükü kaldırması çok zordur.

Her bir yurttaşın sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla ortalama 11,4 defa herhangi bir sağlık kurumuna başvurması, koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin, teşhis ve tedavi süreçlerinin uzamasının işareti olduğu gibi, akılcılıktan ve bilimsellikten uzaklaşan sağlık politikalarındaki başarısızlığın da ifadesidir.

Sağlık Bakanlığı kışkırtılmış sağlık talebini kontrol altına almaya yönelik önlemler ve düzenlemeler yerine kişi başı hekime müracaatı 2025 yılında 11.9, 2026 yılında 12.2, 2027 yılında 12.6'ya yükseltmeyi hedeflemektedir.

Son 20 yılda içerisinde hekime müracaattaki 5 katlık kışkırtılmış sağlık talebi patlaması, 121 bini geçen sağlıkta şiddet vakalarından ağır çalışma koşullarına, pek çok sorunun temelinde yer alan bir faktördür. Hekime başvuru sayılarında olağanüstü artış sistemi kilitlemekte, muayene sürelerini 5 dakikaya ve altına çekmekte, bazı branşlarda randevu krizine neden olmaktadır.

"Planlı, bilimsel, eşit ve ücretsiz bir sağlık sistemi istiyoruz"

Hekimleri ve sağlık çalışanlarını daha fazla, daha esnek ve güvencesiz çalıştırma, angarya görev dayatma stratejisiyle bu sorunları çözme girişimleri ise yeni sorunlara yol açmaktadır.

Bizler; planlı, bilimsel, eşit ve ücretsiz bir sağlık sistemi istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün nitelikli bir muayene için öngördüğü 20 dakikalık muayene süresini hastalarımıza ayırmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın akılcılıktan uzak hedefleri için esnek ve güvencesiz çalıştırılmak istemiyoruz."