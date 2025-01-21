11.4 Hekime Müracaat Kriz Göstergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

11.4 Hekime Müracaat Kriz Göstergesi

Ankara Tabip Odası, Bakanlığın 11.4 başvuru sayısını övünmek yerine sağlık krizi olarak değerlendiriyor.

21.01.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Tabip Odasından (ATO) yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı sosyal medyada yaptığı paylaşımda bir kişinin yılda 11.4 kez hekime müracaatı ile övünmektedir ancak bu sayı başarı değil, sağlık sistemindeki krizin göstergesidir" denildi.

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Türkiye'de bir kişinin yılda 11.4 kez hekime müracaatına ilişkin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2023 Haber Bülteni'ne göre 2023 yılında (birinci basamak 421 milyon 121 bin 236, ikinci ve üçüncü basamak 552 milyon 397 bin 851 olmak üzere) tüm basamaklarda toplam hekime müracaat sayısı 973 milyar 519 milyon 87'ye ulaştı. Sağlık sisteminin mevcut yapısıyla yılda 1 milyara yaklaşan bu yükü kaldırması çok zordur.

Her bir yurttaşın sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla ortalama 11,4 defa herhangi bir sağlık kurumuna başvurması, koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin, teşhis ve tedavi süreçlerinin uzamasının işareti olduğu gibi, akılcılıktan ve bilimsellikten uzaklaşan sağlık politikalarındaki başarısızlığın da ifadesidir.

Sağlık Bakanlığı kışkırtılmış sağlık talebini kontrol altına almaya yönelik önlemler ve düzenlemeler yerine kişi başı hekime müracaatı 2025 yılında 11.9, 2026 yılında 12.2, 2027 yılında 12.6'ya yükseltmeyi hedeflemektedir.

Son 20 yılda içerisinde hekime müracaattaki 5 katlık kışkırtılmış sağlık talebi patlaması, 121 bini geçen sağlıkta şiddet vakalarından ağır çalışma koşullarına, pek çok sorunun temelinde yer alan bir faktördür. Hekime başvuru sayılarında olağanüstü artış sistemi kilitlemekte, muayene sürelerini 5 dakikaya ve altına çekmekte, bazı branşlarda randevu krizine neden olmaktadır.

"Planlı, bilimsel, eşit ve ücretsiz bir sağlık sistemi istiyoruz"

Hekimleri ve sağlık çalışanlarını daha fazla, daha esnek ve güvencesiz çalıştırma, angarya görev dayatma stratejisiyle bu sorunları çözme girişimleri ise yeni sorunlara yol açmaktadır.

Bizler; planlı, bilimsel, eşit ve ücretsiz bir sağlık sistemi istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün nitelikli bir muayene için öngördüğü 20 dakikalık muayene süresini hastalarımıza ayırmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın akılcılıktan uzak hedefleri için esnek ve güvencesiz çalıştırılmak istemiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Medya, Politika, Ankara, Sağlık, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11.4 Hekime Müracaat Kriz Göstergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:32:53. #1.13#
SON DAKİKA: 11.4 Hekime Müracaat Kriz Göstergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.