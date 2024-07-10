11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi - Son Dakika
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11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

"11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

10.07.2024 01:06
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"11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'te 8 binden fazla insanın katledilmesi nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından Avrupa'da yaşanan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırım olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 23 Mayıs 2024 tarihli kararla 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edildiği anımsatılan genelgede, bu kararda tarihsel bir olay olarak Srebrenitsa soykırımından sorumlu olanlar da dahil olmak üzere uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan hüküm giyenleri yücelten eylemlerin çekincesiz şekilde kınandığı ve üye devletlere soykırımın inkarının, çarpıtılmasının ve gelecekte benzer olayların meydana gelmesinin önlenmesi için uygun programların eğitim müfredatına dahil edilmesinin tavsiye edildiği hatırlatıldı.

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Srebrenitsa'daki soykırım kurbanlarının anısına ve onuruna düzenlenecek özel anma etkinlikleri, eğitim ve halkı bilinçlendirme faaliyetleri vasıtasıyla tüm dünyada farkındalık oluşturmak için kabul edilen 11 Temmuz Günü, acıların paylaşılması, soykırımın ve insanlığa karşı işlenen suçların kınanması amacıyla ülkemizde de 'Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü' olarak yad edilecektir.

11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Bu çerçevede tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi - Son Dakika

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