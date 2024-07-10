11 Temmuz, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü olarak ilan edildi - Son Dakika
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11 Temmuz, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü olarak ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Genelge ile 11 Temmuz günleri "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak ilan edildi. 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'te yaşanan olaylar sebebiyle 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak anılmasına karar verildi. Etkinlikler Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir.

10.07.2024 01:55
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Genelge ile 11 Temmuz günleri "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'te yaşanan olaylar sebebiyle 11 Temmuz'un  "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak anılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir" denildi.

Genelgenin kapsamında şu ifadelere yer verildi;

"11 Temmuz 1995 günü Bosna Hersek'te 8 binden fazla insanın katledilmesi nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından Avrupa'da yaşanan ve II. Dünya Savaşından sonraki en büyük soykırım olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 23 Mayıs 2024 tarihli kararla 11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edilmiştir. Mezkür Karar'da tarihsel bir olay olarak Srebrenitsa soykırımından sorumlu olanlar da dahil olmak üzere uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan hüküm giyenleri yücelten eylemler çekincesiz şekilde kınanmaktadır. Ayrıca üye devletlere; soykırımın inkarını, çarpıtılmasını ve gelecekte benzer olayların meydana gelmesini önlemek için uygun programların eğitim müfredatına dahil edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kapsamda Srebrenitsa'daki soykırım kurbanlarının anısına ve onuruna düzenlenecek özel anma etkinlikleri, eğitim ve halkı bilinçlendirme faaliyetleri vasıtasıyla tüm dünyada farkındalık oluşturmak için kabul edilen 11 Temmuz Günü; acıların paylaşılması, soykırımın ve insanlığa karşı işlenen suçların kınanması amacıyla Ülkemizde de "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak yad edilecektir. 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Bu çerçevede tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 11 Temmuz, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü olarak ilan edildi - Son Dakika

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