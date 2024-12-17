11 Yaşındaki Ege Avcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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11 Yaşındaki Ege Avcı Hayatını Kaybetti

Ameliyat öncesi azot gazı verildiği iddia edilen Ege Avcı, sepsis nedeniyle yaşamını yitirdi.

17.12.2024 15:51
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İzmir'de 12 Aralık 2018'de ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği iddiasıyla kalbi duran ve beyin felci geçirdiği belirtilen 11 yaşındaki Ege Avcı, sepsis (vücutta enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Torbalı ilçesinde yaşayan ve 2 Eylül'de fenalaşması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, taşikardi belirlenmesi üzerine tedavi altına alındı.

Avcı, tedavi gördüğü hastanede önceki gün sepsis dolayısıyla yaşam mücadelesini kaybetti.

Ege Avcı'nın cenazesi, dün Torbalı Merkez Orhaniye Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türkmenköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Torbalı Devlet Hastanesi'ne 12 Aralık 2018'de göz ameliyatı için götürülen Ege Avcı'nın anestezi sırasında önce solunumu ardından kalbi durmuş, küçük Ege buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınmıştı.

Tetkik ve inceleme sonucu Ege'ye anestezi öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği belirlenmiş, yaklaşık 2 ay süresince tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 11 Yaşındaki Ege Avcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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