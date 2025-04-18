14. Alaçatı Ot Festivali Başladı - Son Dakika
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14. Alaçatı Ot Festivali Başladı

17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin ilk günü renkli etkinliklerle dolu geçti. Festival, doğa, sanat ve lezzetlerin iç içe geçtiği bir atmosferde ziyaretçilerini ağırlarken, çeşitli gösteriler ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

18.04.2025 16:15  Güncelleme: 18:06
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(İZMİR) - Bu yıl 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali'nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Doğanın, lezzetin, sanatın ve edebiyatın iç içe geçtiği festivalin ilk günü gösteriler, sergiler ve unutulmaz buluşmalarla başladı.

Çeşme Belediyesi tarafından Medicana Sağlık Grubu'nun sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalin ilk günü, Kadın Efeler Dans Topluluğu'nun gösterisi ve Çeşme Belediye Bandosu'nun performansıyla coşkulu bir şekilde başladı.

Arkas Sanat'ta Alaçatı'nın rüzgarlı öyküsü

Festival kapsamında Arkas Sanat Alaçatı'da ziyarete açılan fotoğraf sanatçısı Saime Şahin'in "Otların Rüzgarlı Öyküsü: Dünden Bugüne Fotoğraflarla Alaçatı Ot Festivali" sergisi, festivalin köklü geçmişini bugünün heyecanıyla birleştirerek ziyaretçilere nostaljik bir deneyim sunuyor.

Kaya koruğunun en nefis hali Şefler Meydanı'nda

Şefler Meydanı'nda ise gastronomi şöleni vardı. Şef Ayşe Nur Mıhçı, kaya koruğu ile hazırladığı bahar pilavı ile Ege'nin eşsiz lezzetlerini bir araya getirdi. Ardından, Şef Rıfat Yurttaş ise kaya koruğunu farklı yorumlarla sofralara taşıdı.

Edebiyat Buluşmaları'nda Müfit Can Saçıntı ile söyleşi

Edebiyat Buluşmaları'nda ise yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, Çeşmelilerle bir araya geldi. Söyleşi sonrası Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Saçıntı'ya teşekkür ederek hatıra pulu takdim etti.

Sanat Sokağı'nda rengarenk dokunuşlar

Festivalin en ilgi çekici duraklarından biri de Sanat Sokağı oldu. Resim sergilerinden özgün tasarımlara kadar birçok üretim alanına ev sahipliği yapan sokakta, Alaçatı'nın ilham veren atmosferi sanatsal yorumlarla harmanlandı. Her köşe, estetik detaylarla bezenmiş yaratıcı çalışmalara sahne oldu.

İskender Paydaş sahne aldı

Akşam saatlerinde ise ünlü müzisyen İskender Paydaş sahne aldı. Coşkulu kalabalığa keyifli anlar yaşatan Paydaş'a, Başkan Denizli teşekkür etti.

Festival alanında kurulan stantlarda mevsimsel otlar ziyaretçilerle buluşurken, geleneksel tatlar modern dokunuşlarla yeniden yorumlandı. Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, atölyeler, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle dolu dolu bir program, her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bir ilk: 'Adalet için açık mikrofon forumu'

Yarın saat 19.00'da bu sene ilk kez 'Adalet için Açık Mikrofon Forumu' yapılacak. Alaçatı Amfi Tiyatro'da yapılacak forumda Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli moderatör görevini üstlenecek. Denizli, 'Adalet için Açık Mikrofon Forumu'na tüm ziyaretçileri davet ederek, " Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7'den 70'e tüm misafirlerimiz ve komşularımıza açık bir kürsü olacak" dedi.

Bugün Zeynep Bastık, yarın ise Sertab Erener performanslarıyla festivale renk katacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 14. Alaçatı Ot Festivali Başladı - Son Dakika

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