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14 Yaşındaki Kasap Usta

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14 yaşındaki Muhammed Enes, babasının yanında kasaplık öğrenerek ustalara meydan okuyor.

15.10.2024 10:49
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6 yıldır babasının yanında mesleği öğrenen 14 yaşındaki kasap, yılların ustalarına meydan okuyor

HATAY - Hatay'da yaşıtlarının aksine telefonla oyun oynamak yerine aile mesleği kasaplığını öğrenen 14 yaşındaki Muhammed Enes Başak, usta elleriyle eşsiz tatlara lezzet veriyor.

Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Enes Başak, 8 yaşından beri kasaplık yapan babası Nuri Başak'ın yanında mesleğin inceliklerini öğreniyor. Babasına ait kasap dükkanında usanmadan, pes etmeden mesai yapan kasap Başak; babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirmeye devam ediyor. İş yerine gelen müşterilerin özel istekte bulunduğu Muhammed Enes Usta; hayvan kesimi gerçekleştirirken Hatay'ın eşsiz lezzetleri olan kağıt kebabı, tepsi kebabı ve lahmacun gibi yemekleri yapabiliyor. Okul zamanlarında okula giden Muhammed Enes Usta, okul sonrası çoğu zamanını babasının yanında çalışarak geçiriyor. Ailede gelenek haline gelmiş kasaplık mesleğini devam ettiren Muhammed Enes Usta, ilerideki hedefi babasının işlerini daha da ileriye taşımak ve çok daha güzel hale getirmek. Aile mesleği olan kasaplığı severek yapan Muhammed Enes Usta, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların kasap ustalarına meydan okuyor.

"Okul zamanında okula gidiyorum ve boş zamanlarımda babamın yanına gelip mesleği öğreniyorum"

Kasaplık mesleğinin ailenin geleneği olduğunu ve bu geleneği devam ettirmek istediğini belirten 14 yaşındaki kasap Muhammed Enes Başak, "14 yaşındayım ve 8. sınıf öğrencisiyim. Etleri kesip kıyma makinesini atıyoruz. Maydanozla birlikte harç yaptıktan sonra tepsi kebabı ve kağıt kebabı yapıyoruz. Fırınlarda pişirip müşterilere hizmet ediyoruz. 8 yaşından dedem ilk bana öğretti, babam ise beni kasap dükkanı getirip götürürdü. Bu kasap mesleğine yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Dedemden, babamdan da bana geçen bu geleneği devam ettireceğim. Ben bu mesleği sevdiğim için burada çalışıyorum. Yaz tatilinde kesimhaneye gidiyorum. Burada mesleğin daha iyi inceliklerini öğreniyorum. Dana, inek ve koyunları kesip onların etlerini ayırıyoruz. Babamın açtığı iş yerini daha iyi ve daha güzel bir hale getirmek istiyorum. Okul zamanında okula gidiyorum ve boş zamanlarımda babamın yanına gelip mesleği öğreniyorum. Kasap mesleğini tam öğrenmiş olduğum için müşterilerin bazıları sen yap dedikleri için ben de onları yapıp onlara veriyorum" dedi.

"Bazı müşterimiz geliyor, 'Enes bana kağıt kebabı yap veya tepsi kebabı yap' diyorlar"

Evladının okulundan geriye kalan zamanlarda kendisine yardım ederek mesleği öğrendiğini ve kendine özel müşterileri olduğunu belirten baba Nuri Başak, "Kendisini ilk başta bu mesleği sevmesi gerekiyor. Dedesinden dolayı bu mesleği çok seviyor. Bu işi yapmaya karar verdi ve bu işi severek yapıyor. Her mesleğin kendine göre zorluğu var. Severek yapılan bir meslekte zorluk olmaz. 8 yaşından beri boş zamanlarda yanıma geliyor. Tepsi kebabı, kağıt kebabı, lahmacun, kuşbaşı ve kıyma gibi ne isterse yapar. Rahmetli dedemden babama babamdan bana benden de çocuğuma kalacak. Müşterilerim oğlumdan çok memnun oluyor. Özellikle bazı müşteriler oğlumun yapmasını istiyorlar. Benim elimin lezzeti oğluma geçmiş. Bazı müşterimiz geliyor, 'Enes bana kağıt kebabı yap veya tepsi kebabı yap' diyorlar. Oğlum da istediklerini yapıyor. Oğlumun müşteri potansiyeli benden daha iyi oldu. Oğlumu bu işi severek yaptığı için ileride daha başarılı daha güzel bir mekan açıp kendi işini kuracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Hatay, Baba, Son Dakika

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