15 Temmuz Kitabı Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 2023'te hazırlanan "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Toplumsal Belleğin Hafıza Mekanları" kitabına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, hafızalara kazınan bir imge, bir mekan, bir aidiyet duygusu olduğu belirtilerek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Toplumsal Belleğin Hafıza Mekanları' kitabımızı hatırlatmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kitabın içerisinde yer alan fotoğraflara ve açıklamalarına da değinilerek, "Bu kitap, sadece olanı anlatmıyor, aynı zamanda nasıl hatırladığımızı da soruyor. ve cevabı birlikte yazıyor, unutmadık unutturmayacağız." değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan kitaba ilişkin tüm detaylara başkanlığın internet sayfası, "www.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.