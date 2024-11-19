15 Temmuz şehidi polis memurunun ismi caddeye verildi - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi polis memurunun ismi caddeye verildi

15 Temmuz şehidi polis memurunun ismi caddeye verildi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki çatışmada darbecilere direnirken şehit olan polis memuru Fırat Bulut'un adı memleketi Erzurum'da bir caddeye verildi.

19.11.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki çatışmada darbecilere direnirken şehit olan polis memuru Fırat Bulut'un adı memleketi Erzurum'da bir caddeye verildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan evli ve 1 çocuk babası polis memuru Fırat Bulut'un adı Erzurum Büyükşehir Belediyesi meclisinin aldığı kararla Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir caddeye verildi. Caddenin açılış törenine şehidin annesi Rahime, babası Şinasi, kardeşleri ile protokol, akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Törende 3 çocuk annesi Rahime Bulut, şehit oğluna yazdığı ağıtı okudu, duygulu anlar yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehit polis memuru Fırat Bulut, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsünde Genel Kurmay Başkanlığı önünde 281 kurşunuyla 2,5 saat darbeci hainlerle çatışan bir kahraman ve mücahitti. Bu mücahit ki 'Fırat, oğlum kendine mukayyet ol' diyen babaya, ' Baba, vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş ne ki, vatan elden gidiyor. Dinimi, vatan ve bayrak sevgisini sen öğrettin. Benden asla geri durmamı isteme' diyen bir kahramandı. Evladımız, o gece 'Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek şüheda mertebesine ulaştı. Rabb'im, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'e komşu eylesin. Kabri nur, makamı cennet olsun. Evet milletimizin huzuru, güvenliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için anadan, babadan, yardan ve serden geçen kahramanımızın adını bu caddeye vererek hem hatırasını yaşatmayı hem de fedakarlığını gelecek nesillere aktarmayı özel bir vazife olarak bildik" diye konuştu.

Başkan Sekmen, şehidin anne ve babasına plaket verdi, cadde tabelasının kurdelesini kesti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi polis memurunun ismi caddeye verildi - Son Dakika

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