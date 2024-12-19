15. Uluslararası Ekserji Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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15. Uluslararası Ekserji Sempozyumu Başladı

15. Uluslararası Ekserji Sempozyumu Başladı

İstanbul Atlas Üniversitesi, enerji ve çevre konularını tartışmak üzere uluslararası sempozyum düzenledi.

19.12.2024 13:46
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İstanbul Atlas Üniversitesi ve Kanada Ontario Tech Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "15. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu" başladı.

İstanbul Atlas Üniversitesinin Kağıthane'deki yerleşkesinde düzenlenen ve enerji kullanımının çevresel etkileri, sürdürülebilir enerji çözümleri ile enerji kullanımının bilimsel analizlerinin konuşulacağı sempozyuma İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Utlu başkanlık yapıyor.

Prof. Utlu, AA muhabirine, 15 yıldır düzenlenen sempozyuma bu yıl ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Çevre ve enerji kullanımı konusunda farklı bir yaklaşım sunmak istediklerini anlatan Utlu, "Enerji, gıda ve su gibi her zaman hayatımızda olacak. Bunun kullanım sonucunda da ortaya çeşitli çevresel etkiler çıkacaktır. Bu çevresel etkilerin önlenmesi ve enerji kullanımında yapılan yanlışlıkların neler olduğu veya hangi tür enerjilerin kullanımının gerektiği konusunda da bir fikir birliği oluşturmayı amaçladık. Özellikle 'Yapay zeka çağında bu kavramları nasıl bir araya getirebiliriz, bunları birbiri içerisinde nasıl dönüştürebiliriz?' şeklinde çeşitli oturumlarımız olacak." diye konuştu.

Prof. Dr. Utlu, enerji kullanımı ve çevresel etkileri, bunları azaltmak için yapılması gerekenler ve yapay zeka kavramlarıyla birlikte enerji kullanımının çevresel etkilerin azaltılmasının nasıl bir araya getirilebileceğinin oturumlarda tartışılacağını kaydetti.

Sempozyuma 300'ün üzerinde yabancı akademisyenin katılacağına dikkati çeken Utlu, hazırlanacak sonuç raporunun ilgili birimlerle paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Utlu ile Kanada Ontario Tech Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Dinçer'in açılış konuşmasını yaptığı sempozyumda müzisyen Ece Ata sahne aldı.

Dünyadan birçok akademisyenin katıldığı, enerji kullanımından yeşil dönüşüme kadar pek çok konunun ele alınacağı sempozyum 21 Aralık'a kadar sürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15. Uluslararası Ekserji Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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