16 Şüpheli Tutuklanma Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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16 Şüpheli Tutuklanma Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

16 Şüpheli Tutuklanma Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi, tutuklanmaları için hakimliğe sevk edildi.

11.11.2024 17:46
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da olduğu 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden Serdar Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm." yanıtını verdi

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Hukuk, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 Şüpheli Tutuklanma Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

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