Arkadaş kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika
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Arkadaş kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç ölü bulundu

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Antalya'da, 16 yaşındaki Adem Efe Yıldırım, birlikte içki içtiği 17 yaşındaki arkadaşı B.Ş. tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından B.Ş., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15.09.2024 15:29  Güncelleme: 16:50
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Olay saat 01.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 173 Sokak'taki binada gerçekleşti. Evde içki içen arkadaşlar Adem Efe Yıldırım ile B.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BOYNUNDAN TABANCAYLA VURULDU

Tartışma arbedeye dönüştü, Yıldırım boynundan tabancayla vuruldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmandan çıkmak üzereyken polis ekibi tarafından yakalanan B.Ş., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adem Efe Yıldırım'ın cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

B.Ş.'NİN İFADELERİNE ULAŞILDI

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, çekyat üzerinde olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovan bulundu. B.Ş. ifadesinde, Yıldırım ile beraber içki içtiklerini, bir süre sonra enerji içeceği almak için markete gittiğini söyledi. B.Ş., eve döndükten sonra içki içmeye devam ettiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve Yıldırım'ın tabancayla kendisine ateş edeceği sırada silahın ateş aldığını iddia etti.

Kaynak: DHA

Efe Yıldırım, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Antalya, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaş kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaş kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika
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