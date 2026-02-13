17 Yaşındaki Eyüp Arıcı’nın Ölümü Davasında Duruşma - Son Dakika
17 Yaşındaki Eyüp Arıcı’nın Ölümü Davasında Duruşma

13.02.2026 14:35
Gaziantep'te bıçaklı kavga sonucu ölen Eyüp Arıcı'nın davasında 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Davanın Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmasında, tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö. U.E.M. ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.

Atatürk Mahallesi'nde 9 Şubat 2025'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Eyüp Arıcı (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

