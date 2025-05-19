19 Mayıs Kutlanıyor… Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Kortejinde Konuşan Genç Sporcu Özmen: "Bu Ülkeyi Türkiye'nin Gençleri Kurtaracak" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

19 Mayıs Kutlanıyor… Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Kortejinde Konuşan Genç Sporcu Özmen: "Bu Ülkeyi Türkiye'nin Gençleri Kurtaracak"

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği Çankaya 2. Gençlik Festivali kapsamında Bahçelievler 7. Cadde’de, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu’nun katılımıyla kortej düzenledi. Korteje katılan voleybolcu Ela Özmen, “Ben bir sporcu olarak bütün sporcuların Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu ülkeyi Türkiye’nin gençleri kurtaracak ve biz disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

19.05.2025 16:19  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği Çankaya 2. Gençlik Festivali kapsamında Bahçelievler 7. Cadde'de, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosunun katılımıyla kortej düzenledi. Korteje katılan voleybolcu Ela Özmen, "Ben bir sporcu olarak bütün sporcuların Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu ülkeyi Türkiye'nin gençleri kurtaracak ve biz disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 2. Gençlik Festivali'nde, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosunun katılımıyla Bahçelievler 7. Cadde'de gerçekleştirilen kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik Bandosu kortej sırasında Gençlik Marşı ve İzmir Marşı'nı çaldı. Korteje katılan vatandaşlar, hep bir ağızdan marşları söylerken bazı vatandaşlar evlerinden korteje bayrak sallayarak destek verdi.

Kortejde bulunan yurttaşlar, 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Genç voleybolcu Ela Özmen, "Ben bir sporcu olarak bütün sporcuların Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu ülkeyi Türkiye'nin gençleri kurtaracak ve biz disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk"

Bu bayramı onlara armağan ettiği için Atatürk'e borçlu olduğunu dile getiren Rana Ertaş, "İyi ki var ve iyi ki bu bayramı bize armağan etti. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk" dedi.

Tuğba Özel Özkan ise, bu bayramı armağan ettiği için Atatürk'e teşekkürlerini dile getirerek, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Mira Derin Güner ise Atatürk'e olan sevgisini "Atatürk bize bu bayramı hediye ettiği için onu kalpten ve yürekten çok seviyoruz" ifadeleriyle dile getirdi.

Korteje Samsunspor forması ve ailesiyle katılan Mürsel Adıyaman, "Bugün Atatürk'ün izinden yürüyoruz. Ailemle beraber 19 Mayıs'ı kutlamak için buraya geldik" dedi.

Yurttaşlar, kortej sona erdiğinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Bahçelievler, Etkinlikler, Türkiye, Gençlik, Çankaya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Kutlanıyor… Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Kortejinde Konuşan Genç Sporcu Özmen: 'Bu Ülkeyi Türkiye'nin Gençleri Kurtaracak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
21:54
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay yaratacak gönderme
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
21:45
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:35
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 17:57:54. #7.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Kutlanıyor… Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Kortejinde Konuşan Genç Sporcu Özmen: "Bu Ülkeyi Türkiye'nin Gençleri Kurtaracak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.