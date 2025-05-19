19 Mayıs Kutlanıyor… Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Kortejinde Konuşan Genç Sporcu Özmen: "Bu Ülkeyi Türkiye'nin Gençleri Kurtaracak"

(ANKARA) – Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği Çankaya 2. Gençlik Festivali kapsamında Bahçelievler 7. Cadde'de, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosunun katılımıyla kortej düzenledi. Korteje katılan voleybolcu Ela Özmen, "Ben bir sporcu olarak bütün sporcuların Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu ülkeyi Türkiye'nin gençleri kurtaracak ve biz disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 2. Gençlik Festivali'nde, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosunun katılımıyla Bahçelievler 7. Cadde'de gerçekleştirilen kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik Bandosu kortej sırasında Gençlik Marşı ve İzmir Marşı'nı çaldı. Korteje katılan vatandaşlar, hep bir ağızdan marşları söylerken bazı vatandaşlar evlerinden korteje bayrak sallayarak destek verdi.

Kortejde bulunan yurttaşlar, 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Genç voleybolcu Ela Özmen, "Ben bir sporcu olarak bütün sporcuların Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu ülkeyi Türkiye'nin gençleri kurtaracak ve biz disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk"

Bu bayramı onlara armağan ettiği için Atatürk'e borçlu olduğunu dile getiren Rana Ertaş, "İyi ki var ve iyi ki bu bayramı bize armağan etti. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk" dedi.

Tuğba Özel Özkan ise, bu bayramı armağan ettiği için Atatürk'e teşekkürlerini dile getirerek, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Mira Derin Güner ise Atatürk'e olan sevgisini "Atatürk bize bu bayramı hediye ettiği için onu kalpten ve yürekten çok seviyoruz" ifadeleriyle dile getirdi.

Korteje Samsunspor forması ve ailesiyle katılan Mürsel Adıyaman, "Bugün Atatürk'ün izinden yürüyoruz. Ailemle beraber 19 Mayıs'ı kutlamak için buraya geldik" dedi.

Yurttaşlar, kortej sona erdiğinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak alandan ayrıldı.