2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

Mardin'in Derik ilçesinde, apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aram A. (2), Tepebağ Mahallesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??????
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