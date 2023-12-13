20 ÖĞRENCİ TABURCU OLDU

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde KYK Yurdu'nda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 34 öğrenciden 20'si taburcu oldu. 14 öğrencinin ise tedavisi sürüyor. Kahvaltıdan sonra midesinin ağrıdığını söyleyen Burak Yaman, "Sabah kahvaltıya gittim, yemek yedim. Bir şey yoktu. Sonra görevliler geldi, 'Zehirlenme var' diye. Mide ağrısı vardı, buraya geldim, kontrole" dedi.

Üniversite öğrencisi Mert Erzurum ise "Sabahki kahvaltı, patates kızartması yurttaki öğrencileri zehirledi. 1-2 saat sonra ambulanslar geldi. Kendini kötü hissedenler, kontrole alındı. Kusanlar oldu poşetlere. Yurt olarak biz çok sıkıntı çekiyoruz, yurdumuz kötü. Yemekleri her zaman iyi çıkmıyor veya şansımız olmuyor" diye konuştu.