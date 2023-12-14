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2023 Emine Işınsu Roman Ödülü Ülke Demiray'a verildi - Son Dakika
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2023 Emine Işınsu Roman Ödülü Ülke Demiray'a verildi

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenen törende, yazar Ülke Demiray'ın 'Cümbezin Kızı' eseriyle 2023 Emine Işınsu Roman Ödülü'nü kazandığı açıklandı. Ödül, yeni yazarları desteklemek amacıyla verilmektedir.

2023 Emine Işınsu Roman Ödülü Ülke Demiray\'a verildi
14.12.2023 - 16:57,  Güncelleme: 17:03
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"2023 Emine Işınsu Roman Ödülü"nün sahibi, "Cümbezin Kızı" eseriyle yazar Ülke Demiray oldu.

Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu adına bu yıl ilk kez verilen ödül için Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda tören düzenlendi.

Emine Işınsu'nun eşi ve yarışmanın organizatörü İskender Öksüz, burada yaptığı konuşmada, ödülü yeni yazarları öne çıkarmak için verdiklerini bildirdi.

Yarışmaya 141 eserin katıldığı belirten Öksüz, ödülü "Cümbezin Kızı" eseriyle Ülkü Demiray'ın kazandığını söyledi.

Öksüz, 2 senede bir vermeyi öngördükleri ödülü kurumlaştırmak ve yeni edebiyatçıların umudu olmak istediklerini dile getirdi.

2025 Emine Işınsu Roman Ödülü'ne ilişkin de bilgi veren Öksüz, kazananın 2 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirileceği yarışmaya, son katılım tarihinin 1 Mart 2025 olduğunu, sonuçların Emine Işınsu'nun doğum günü olan 17 Mayıs'ta açıklanacağını söyledi.

"Türkçesi muhteşemdi"

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da Emine Işınsu ile tanışma hikayesini anlattı.

Yazarın neredeyse her sene bir roman çıkardığını belirten Ortaylı, "İlham bekleyen yazarlardan olmaktan çok vazifelerini bilen, ona göre programlayan, o çerçeve içerisinde kurgusunun olduğu açıktır. Türkçesi muhteşemdi. Türkçeyi roman ve şiirle öğrendiği besbelliydi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Edebiyatımızda Emine Işınsu ve Eserlerinin Yeri" konulu panele geçildi.

Kaynak: AA
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