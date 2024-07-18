2023 Yılında Türkiye\'de Lisans ve Ön Lisans Mezunlarının İstihdam Durumu

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TÜRKİYE'de 2023 yılında lisans mezunlarının istihdam oranı yüzde 75,6, ön lisans mezunlarının istihdam oranı yüzde 67,7 oldu. Öğrenim gördüğü alan dışında bir iş yapan lisans ve ön lisans mezunlarının en çok olduğu alanlar, sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı. Buna göre; lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 75,1 iken, 2023 yılında yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 67,3 iken, 2023 yılında yüzde 67,7 olarak hesaplandı. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler yüzde 96,2 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 95,3 ile tıp, yüzde 93,9 ile dil ve konuşma terapisi, yüzde 93,2 elektrik öğretmenliği ve yüzde 92,4 ile ebelik oldu. Lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan; yüzde 87,4 ile sağlık ve refah, yüzde 83,7 ile mühendislik, yüzde 79,8 ile imalat ve inşaat, yüzde 79,6 ile eğitim, bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 74,8 ile iş, yönetim ve hukuk oldu.

ÖN LİSANSTA POLİS MESLEK EĞİTİMİ

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler yüzde 92,1 ile polis meslek eğitimi, yüzde 88,7 ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, yüzde 86,1 ile endüstriyel kalıpçılık, yüzde 85,5 ile metalurji, yüzde 84,7 avcılık ve yaban hayatı ve yüzde 84,7 ile kaynak teknolojisi oldu. Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan; yüzde 77,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 71,7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik, yüzde 71 ile hizmetler, yüzde 70,4 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 69,6 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik olarak gerçekleşti.

LİSANS MEZUNLARINDA İLK İŞ BULMA SÜRESİ 14,4 AY

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2022 yılında 15 ay iken, bu süre 2023 yılında 14,4 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2022 yılında 16,8 ay iken, 2023 yılında 15,9 ay olarak hesaplandı. Lisans mezuniyeti sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölüm 2,3 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu. İlk iş bulma süreleri tıpta 4,2 ay, özel eğitim öğretmenliğinde 4,2 ay, eczacılıkta 5,5 ay, ebelikte 7,3 ay oldu. Lisans mezunlarında ilk iş bulma süresi en kısa eğitim öğretim alanı ise yüzde 8,7 ay ile sağlık ve refah olurken; ilk iş bulma süresi mühendislik, imalat ve inşaatta 11,6 ay, bilişim ve iletişim teknolojilerinde 11,9 ay, eğitimde 12,1 ay ve hizmetlerde 13,5 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezuniyeti sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölüm 2,9 ayla polis meslek eğitimi oldu. Bu süreler optisyenlikte 9 ay, aşçılıkta 10,7 ay, sivil havacılık kabin hizmetlerinde 11,6 ay, eczane hizmetlerimde 11,9 ay kaydedildi. Ön lisans mezuniyeti sonrası ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu eğitim öğretim alanı da 13,4 ay ile hizmetler olurken; ilk iş bulma süreleri doğa bilimleri, matematik ve istatistikte 13,7 ay, mühendislik, imalat ve inşaatta 14,4 ay, sağlık ve refahta 15,3 ay, bilişim ve iletişim teknolojilerinde 16,3 ay olarak gerçekleşti.

ORTALAMA KAZANCI EN YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ PİLOTAJ

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği oldu. Ön lisans mezunlarında ise perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu. SGK 4/A kapsamında ücretli çalışan lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; yüzde 79,3 ile sağlık ve refah, yüzde 79,3 ile iş, yönetim ve hukuk, yüzde 63,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 62,7 ile eğitim, yüzde 59,4 ile bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. En düşük uyum ise yüzde 19,9 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; yüzde 65,6 ile iş, yönetim ve hukuk, yüzde 59,5 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 57,8 ile hizmetler, yüzde 45,4 ile sağlık ve refah, yüzde 44,3 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik oldu. En düşük uyum ise yüzde 8,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.