2024-2025 İkinci Döneme Başladı

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı.

Yarıyıl tatilini yapmak için 17 Ocak'ta karne alan öğrenciler, iki haftalık aranın ardından 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte bugün çalan ilk ders ziliyle 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Ankara'da Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenciler, bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara geçti. Öğretmenleri, ikinci dönemin ilk dersini verdi.

Öğrencilerden Dina Duman, yarıyıl tatilinde sinemaya gittiğini ve kitap okuduğunu söyledi.

Tatil süresince yakınlarını ziyaret ettiğini belirten Emir Alp Özel, "Dışarı çıktım, top oynadım, ders çalıştım, kitap okudum. Evde çok film izledim, sinemaya gittim." diye konuştu.

Tatilde voleybol oynadığını, dışarıda vakit geçirdiğini anlatan Derya Coşkun ise ayrıca sinemada film izlediğini ifade etti.

31 Mart-4 Nisan arasındaki ara tatilin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek.