2024-BKUBTS Sınavı Gerçekleştirildi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) yapıldı.

2024-BKUBTS, Ankara'daki 41 bina ve 860 salonda gerçekleştirildi.

ÖSYM tarafından ilk kez yapılan ve saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

Ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinden oluşan 18 bin 690 adayın başvurduğu sınavda 50 çoktan seçmeli soru soruldu, 75 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınavın sonuçları 13 Aralık'ta açıklanacak.