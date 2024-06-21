2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı Tianjin'de Açıldı

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ÇEKİM TARİHİ: 20 Haziran 2024

1. Fuarın çeşitli görüntüleri

3. Fuarın çeşitli görüntüleri

2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde açıldı.

"Yapay Zeka: Geniş Kalkınma Alanı, Sürdürülebilir Büyümede İtici Güç" temasıyla düzenlenen ve Tianjin belediye yönetimi ve Chongqing belediye yönetiminin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı, 20-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, yapay zeka ile ilgili kaynakları hem ülke çapında hem de dünya çapında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

"Yapay zeka birçok yeni gelişme, yeni trend ve yeni özellik gösteriyor. Teknik düzey sürekli gelişiyor, eklenti biçimleri daha çeşitli hale gelirken, uygulama senaryoları giderek zenginleşiyor ve endüstriyel ekoloji gelişmeye devam ediyor. Ayrıca, genel yapay zeka ve özel yapay zekanın birbirine doğru ilerleme eğilimi, algısal zekadan bilişsel zekaya doğru önemli bir sıçramayı ve akıllı teknolojinin dijital alandan fiziksel alana uygulanma hızını artırıyor."

Etkinlik, 100.000 metrekarelik bir mekanda yapay zeka, akıllı bağlantılı araçlar, akıllı üretim ve robotik konularını kapsayan 10 temalı sergi alanını içeriyor. Etkinliğe çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş katılarak robotik ve akıllı sürüş yarışmalarında mücadele edecek.

Hem Tianjin hem de Chongqing, son yıllarda yapay zeka endüstrilerini geliştirme çabalarını hızlandırdı. İki belediye, gelecekte Dünya Zeka Fuarına dönüşümlü olarak ev sahipliği yapacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)