2024, Havacılıkta En Ölümcül Yıl Olabilir

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NEW YORK, 31 Aralık (Xinhua) -- Güney Koreli Jeju Air ve Azerbaycan Havayolları'na ait uçakların yaptığı kazalarda çok sayıda can kaybı yaşanmasının ardından 2024 yılı, ticari havacılık için 2018'den bu yana en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti.

Bloomberg News'ün pazartesi günkü haberinde havacılık analitiği firması Cirium tarafından derlenen verilere yer verildi. Buna göre son iki kazayla birlikte bu yıl uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 318'e yükseldi. Bu rakam, iki Boeing 737 Max kazasında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2018 yılından bu yana yaşanan en yüksek can kaybına işaret ediyor.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Bu yıl, uçuşun en tehlikeli aşamalarından biri olan iniş sırasında önce Japonya'da son olarak da Güney Kore'de yaşanan kazalar ile başlayıp bitti. Ölümcül havacılık kazaları çok nadir görülür ancak yaşanan büyük bir kaza güvenli bir yılı aniden istatistiksel olarak en kötü yıllardan birine dönüştürebiliyor."

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in Hong Kong bölgesindeki uçak kazaları soruşturma birimlerinin eski başkanı olan Darren Straker'in, "Son dönemde kazalardaki bu ani artış, öngörülemezlik sınırlarına giriyor" sözlerine yer verildi. Straker, havayolu personelinin bu tür beklenmedik olaylara müdahale etmek üzere daha iyi eğitim alması gerektiğini ifade etti.