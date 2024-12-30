2024 Kaçakçılık Verileri Değerlendirmesi

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(ANKARA) - 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticarette haksız rekabet ortamının oluşmasına ve kamuda ciddi vergi kayıplarının yaşanmasına engel olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katılarak, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Komuta Kontrol Merkezi, Risk Genel Müdürlüğü ve İhracat, İthalat Genel Müdürlükleri ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. Bolat, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak yasal ticareti kolaylaştırmak, yasa dışı ticareti de önlemek gibi iki önemli görevi bir arada yerine getirmekle mükellefiz. Bir yandan ihracat ve ithalattaki gümrük işlemlerinin her geçen gün daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlarken, diğer taraftan eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini geniş bir perspektiften kontrol ederek ülkemizin menfaatlerinin, kamu ekonomisinin menfaatlerinin ve halkımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik kararlı mücadelemizi etkin olarak yürütmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda her yıl rekorlarımızı geliştirerek daha fazla kaçak ya da yasa dışı yakalamaları gerçekleştirip, halk sağlığının korunması, kamu menfaatinin korunması ve ülkemizin ekonomik refahının artırılmasına önemli katkılar sağlıyoruz.

2024 yılının bilançosunu şöyle vermek isterim; 2023 yılında, bir önceki yıla göre artan yakalama olay sayısı 5 bin 775'ti; 2024 yılında yüzde 26 oranında bir artışla 7 bin 300 kaçak yakalama olay sayısına ulaştık. 2023 yılında rekor bir rakam olan 23 milyar TL değerinde yıllık yakalamalar vardı; 2024 yılında yüzde 139 oranında artışla 55 milyar 178 milyon TL'lik kaçak yakalamalara ulaştık.

Uyuşturucu madde yakalamasında da çok etkin bir mücadele yürütmekteyiz. Bu alandaki rakamlara baktığımızda; 2023 yılında 726 farklı olayda 5 milyar 474 milyon TL'lik uyuşturucu yakalaması gerçekleştirmişken, 2024 yılında olay sayısında yüzde 88, miktarda yüzde 103 ve değer olarak da yüzde 456'lık bir artışla 30 milyar 450 milyon TL değerinde 24 ton 300 kilogramlık uyuşturucu madde yakalamasına ulaştık.

Bu sene gümrüklü sahalarda tek seferde en yüksek miktarda yakalama olarak tarihe geçen bazı yakalamalar ise şöyle; Gürbulak gümrük kapısında bir defada 4,5 ton metamfetamin yakalaması gerçekleştirilmişti. Bunun haricinde Habur gümrük kapısında bir defada 850 kilo eroin, İstanbul Havalimanı'nda tek seferde 2 ton 300 kilogram ağırlığında esrar, Mersin Taşucu limanımızda tek seferde 1,6 milyon adet captagon, Kapıkule gümrük kapısında 635 kilo esrar şeklinde uyuşturucu yakalamalarına ekiplerimiz imza attı.

"Mücadelemiz daha da hızlanarak devam edecek"

Görüntüleri son derece mide bulandırıcı ve ürkütücü ama bunların yakalanması da bir o kadar halkımızın sağlığı, gençlerimizin geleceği açısından sevindirici ve cesaret verici. Bu mücadelemiz daha da hızlanarak devam edecek.

Kaçak araç girişleri anlamında yasal mevzuata aykırı bir şekilde ülkemize getirilmeye çalışılan 2 bin 26 adet araca gümrüklerde el konulmuştur. Bunların değeri ise 2 milyar 781 milyon TL'dir. Bu alanda da yüzde 103'lük bir artış oranına ulaştık.

Kaçak altın yakalama konusundaki bilgi ise şöyle; 2023 yılında 117 farklı olayda 557 kilo kaçak altın yakalanmıştı. 2024 yılında ise olay sayısında yüzde 230, miktar bazında yüzde 133 artışla 386 farklı olayda 1 ton 300 kilogram ağırlığında ve 3 milyon TL'nin üzerinde kaçak altın yakalandı.

Akaryakıt kaçakçılığına gelince, gerek tankerler, gerekse gemilerle kaçırılmaya çalışılan 3 bin 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Geçen yıla göre miktar bazında yüzde 120'lik bir artış vardır.

Gümrüklerimizde yapılan operasyonel denetimlerle beraber tütün mamulleri konusunda da 2024 yılında 2 bin 173 farklı olayda 917 milyon TL değerinde kaçak tütün yakalanmıştır. Sanki sigaraya göre masum bir alternatifmiş gibi sunulmaya çalışılan kaçak elektronik sigara alanında da yasa dışı ticaret yakalamalarımız bu yıl da devam etti. 2024'te 469 milyon TL değerinde 5 milyon 952 bini aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi.

Gıda türündeki yakalamalarda ise 2024 yılında miktar bazında yüzde 875'lik, değer bazında ise yüzde 630'luk bir artışla 1,5 milyar TL değerinde 50 bin tonluk kaçak yakalama gerçekleştirildi.

Tarihi eserler, doğal ve kültürel varlıklarda da yakalamalar olay bazında yüzde 116 arttı, miktar bazında yüzde 481, değer bazında da yüzde 322 artışla 5,6 milyon TL'nin üzerinde yakalama gerçekleştirildi.

Sayısı 16 bin 300 civarındaki Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz ve Gümrükler Genel Müdürlüğü çalışanlarımız ile gümrüklü yer ve sahalarda 2024 yılında tam 176 milyon yolcu, 8 milyon 100 bin konteyner, 886 bin uçak, 106 bin gemi, 5,1 milyon adet tır ve 5 milyon adet binek aracın gümrtük kontrol işlemlerini tamamladık. Bu çerçevede 155 adet gümrük müdürlüğümüz bulunmakta ve kara sınır geçişlerimizdeki gümrüklerimizde de 18 tanesi tamamen yenilenmiş biçimde görev yapıyoruz.

Ticarette haksız rekabet ortamının oluşmasına ve kamunun ciddi vergi kayıplarının yaşanmasına engel olduk ve olmaya devam edeceğiz."