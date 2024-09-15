2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Sonuçları 4 Ekim'de

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024- KPSS Ortaöğretim Sınavı sona erdi. 1 milyon 864 bin adayın katıldığı sınavın sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak.

KPSS-Ortaöğretim Sınavı, Türkiye'de 81 il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'de Lefkoşa'da gerçekleştirildi. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav saat 10.15'te başladı ve adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanındı. Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testleri uygulandı. Sınavda 260 bin 94 personel görev aldı.

Sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.