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2024 en sıcak yıl oldu

2024 en sıcak yıl oldu

Copernicus, 2024'ün en sıcak yıl olacağını açıkladı. Sıcaklık 1991-2020 ortalaması 0,71°C üzerinde.

07.11.2024 07:16
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Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen bu ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını şimdiden kesinleştirdi.

"YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Burgess, 11-22 Kasım'da Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) işaret ederek yeni verinin, konferansın amacına ulaşması için hızlandırıcı bir etki oluşturması gerektiğini kaydetti.

Copernicus'un açıklamasında geçen ayın, Ekim 2023'ten sonra küresel olarak en sıcak ikinci ekim ayı olduğuna da yer verildi. Açıklamada ayrıca geçen 12 ayda (Kasım 2023-Ekim 2024) küresel ortalama sıcaklığın, 1991-2020 ortalamasının 0,74 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Hava Durumu, Copernicus, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 en sıcak yıl oldu - Son Dakika

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