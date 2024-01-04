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2024 MEB-EKYS Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2024 MEB-EKYS Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS), 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvurular ise 11 Ocak'a kadar yapılabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Sınav sonuçları ise 8 Mart 2024'te açıklanacak.

2024 MEB-EKYS Başvuruları Başladı
04.01.2024 - 12:34,
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS), başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek sınav için 11 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

Adaylar başvurularını, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

Sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.

Kaynak: AA
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